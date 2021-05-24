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Рязанская Госавтоинспекция проверяет «Опасный груз»
Рязанская Госавтоинспекция проверяет «Опасный груз».Об этом в четверг, 24 мая, сообщается в группе подразделения во «Вконтакте».

Рязанская Госавтоинспекция проверяет «Опасный груз».Об этом в четверг, 24 мая, сообщается в группе подразделения во «Вконтакте».

Профилактическое мероприятие «Опасный груз» направлено на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Госавтоинспекторы проверяют соответствие транспортных средств, перевозящих опасные грузы, нормам ДОПОГ. В случае выявления нарушения штраф может составлять от 2000 до 500 000 рублей.

Опасные грузы — это вещества и предметы, которые из-за присущих им свойств несут угрозу жизни и здоровью человека, состоянию окружающей среды, сохранности зданий, сооружений, техники и других материальных объектов. К ним относятся: топливо, кислоты, пестициды, краски, аэрозоли, растворители, клеи, медицинские препараты, литиевые батарейки и прочее.