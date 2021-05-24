Рязанец напал на соседей с металлической трубой

Рязанец напал на соседей с металлической трубой. Подробности произошедшего раскрыл старший следователь областного МСО СУ СК РФ Ирина Корнеева в беседе с «МК в Рязани».

Рязанец напал на соседей с металлической трубой. Подробности произошедшего раскрыл старший следователь областного МСО СУ СК РФ Ирина Корнеева в беседе с « МК в Рязани ».

Инцидент произошел в декабре в 2020 года в селе Высокое. Мужчина пришел к соседке, с которой не ладил и требовал вернуть якобы украденный паспорт. На ответ женщины, что документа у нее нет, он ударил соседку по голове металлической трубой, на которую опирался при ходьбе. В попытках задушить неприятельницу, он ослабил хватку и женщина сумела убежать на лестничную клетку.

Мужчина последовал за ней, а жертва сумела вернуться обратно в жилище и запереть дверь. Злоумышленник стал кричать и стучать в квартиру. Не дождавшись выхода неприятельницы, обвиняемый ушел к себе. Инцидент повторился в тот же вечер, когда пришел муж женщины. Разъяренный рязанец подошел к своей жертве и один раз ударил все той же трубой по голове. Подоспевший на помощь сосед сверху помог потерпевшему обезоружить нападавшего.

Экспертиза установила, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, которое не позволяло ему осознавать характер и общественную опасность своих действий. Теперь мужчина принудительно пройдет лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.