\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 24
18°
Втр, 25
18°
Срд, 26
20°
ЦБ USD 73.53 -0.05 25/05
ЦБ EUR 89.69 -0.25 25/05
Нал. USD 73.50 / 74.15 15:31
Нал. EUR 89.65 / 90.35 15:31
Новости
Публикации
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
22 мая 12:50
8 214
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
20 мая 14:43
3 984
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
19 мая 17:04
1
7 019
C MAKFA вкусно и выгодно
Бренд MAKFA — это продукция, без которой не обходится н...
7 часов назад
547
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец напал на соседей с металлической трубой
Рязанец напал на соседей с металлической трубой. Подробности произошедшего раскрыл старший следователь областного МСО СУ СК РФ Ирина Корнеева в беседе с «МК в Рязани».

Рязанец напал на соседей с металлической трубой. Подробности произошедшего раскрыл старший следователь областного МСО СУ СК РФ Ирина Корнеева в беседе с «МК в Рязани».

Инцидент произошел в декабре в 2020 года в селе Высокое. Мужчина пришел к соседке, с которой не ладил и требовал вернуть якобы украденный паспорт. На ответ женщины, что документа у нее нет, он ударил соседку по голове металлической трубой, на которую опирался при ходьбе. В попытках задушить неприятельницу, он ослабил хватку и женщина сумела убежать на лестничную клетку.

Мужчина последовал за ней, а жертва сумела вернуться обратно в жилище и запереть дверь. Злоумышленник стал кричать и стучать в квартиру. Не дождавшись выхода неприятельницы, обвиняемый ушел к себе. Инцидент повторился в тот же вечер, когда пришел муж женщины. Разъяренный рязанец подошел к своей жертве и один раз ударил все той же трубой по голове. Подоспевший на помощь сосед сверху помог потерпевшему обезоружить нападавшего.

Экспертиза установила, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, которое не позволяло ему осознавать характер и общественную опасность своих действий. Теперь мужчина принудительно пройдет лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.