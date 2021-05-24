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Рязанцы завоевали медали всероссийских соревнований по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Рязанского кремля»
Состязания прошли в четырех возрастных группах. По итогам соревнований в возрастных группах мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок рязанцы завоевали полные комплекты наград.

В Академии единоборств Рязани 23 мая завершились XII всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Рязанского кремля», собравшие рекордное количество участников — порядка 1500 из 57 регионов. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Состязания прошли в четырех возрастных группах. По итогам соревнований в возрастных группах мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок рязанцы завоевали полные комплекты наград.

Среди взрослых победителем стал Андрей Канаев (весовая категория 63 кг), «серебро» завоевала Дарья Замятина (73 кг), бронзовыми призерами стали Илья Юшкин (58 кг) и Дмитрий Климов (87 кг).

Среди юниоров и юниорок победителем стал Степан Баранов (63 кг). «Серебро» завоевала Александра Трушина (55 кг), «бронзу» Дмитрий Абрамов (свыше 78 кг).

Среди кадетов победили Егор Шефатов и Дарья Кривова, обладателями бронзовых наград стали Александра Лакеева и Арина Букатова. В группе младших юношей и девушек в своем весе победила Эрика Давыдова, бронзовые медали завоевали Анастасия Головина, Варвара Малышкина, Андрей Першуков и Артем Зайцев.