Оглашен приговор трем рязанцам, которые зарезали и сожгли мужчину

Согласно вердикту присяжных, в конце февраля 2019 года при распитии спиртного житель Касимовского района предложил знакомым убить односельчанина, с которым у него были конфликты, а также сжечь его дом.

В понедельник, 24 мая, Рязанский областной суд вынес приговор в отношении Виктора Гречухи, 1986 г. р., Игоря Бурмистрова, 1993 г. р., Алексея Грачева, 1999 г. р., которые зарезали мужчину и сожгли его тело. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

Согласно вердикту присяжных, в конце февраля 2019 года при распитии спиртного житель касимовского районе предложил знакомым убить односельчанина, с которым у него были конфликты, а также сжечь его дом. Мужчины согласились, втроем направились к дому потерпевшего.

Одев маски-балаклавы, они постучались в дверь, а один — остался стоять на дороге, наблюдая за обстановкой. Увидев пьяных ночных гостей в балаклавах, потерпевший оказал им сопротивление, смог выбежать на улицу. Там его догнал третий осужденный, который нанес ему в область спины, шеи и головы не менее 22 ударов шилом, от которых потерпевший упал на дорогу. В этот момент к ним подошел другой подельник, и нанес ему не менее 15 ударов ножом, который ему передал осужденный, оставшийся в доме потерпевшего. Он зажег там бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Потерпевший скончался на месте. Тело погибшего нашли при тушении пожара.

Гречуху обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» часть 2 статьи 105 УК РФ), в пособничестве в поджоге дома (часть 5 статья 33 — часть 2 статья 167 УК РФ). Ему назначили 18 лет в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое он будет отбывать после отбытия основного наказания.

Бурмистрова обвинили в пособничестве в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 5 статьи 33 — пункт «ж» часть 2 статьи 105 УК РФ), в поджоге имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). Ему назначили 14 лет лишения в колонии строгого режима.

Грачева обавинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» часть 2 статьи 105 УК РФ). Алексею Грачевуназначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое он будет отбывать после отбытия основного наказания.

Обвинительный вердикт присяжные по основным вопросам вынесли единодушно.