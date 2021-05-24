Стали известны подробности пожара на Южной окружной

На полигоне загорелся грузовик. Он выполнял работы.

На свалке на Южной окружной загорелся «КамАЗ». Об этом РЗН. инфо рассказали в Рязанском промышленно-экологическом комплексе.

По словам сотрудников компании, в понедельник, 24 мая, на полигоне работал грузовой «КамАЗ». Его наняли у частного лица для подряда по отсыпке грунтом склонов полигона.

Из-за технической неисправности транспортное средство загорелось. Его не удалось спасти, но огонь не перешел на свалку.

Ранее очевидцы сообщили, что вновь горит свалка.