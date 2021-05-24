На пожаре в Шиловском районе нашли тело мужчины

На пожаре в Шиловском районе нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области. Пожар произошел вечером в воскресенье, 23 мая, в селе Федосеева Пустынь Шиловского района в частном доме. На пожаре погиб мужчина 1971 года рождения. На тушение выезжали два пожарных расчета.

На пожаре в Шиловском районе нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Пожар произошел вечером в воскресенье, 23 мая, в селе Федосеева Пустынь Шиловского района в частном доме. На пожаре погиб мужчина 1971 года рождения.

На тушение выезжали два пожарных расчета.