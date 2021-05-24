В Рязани неизвестный устроил ДТП и скрылся

В Рязани неизвестный устроил ДТП и скрылся. Соответствующий пост появился в понедельник, 24 мая, в социальной сети.

В Рязани неизвестный устроил ДТП и скрылся. Соответствующий пост появился в понедельник, 24 мая, в социальной сети.

Инцидент произошел в 7.30 в поселке Приокский. Водитель на золотисто-серой «девятке» врезался в Citroen С4 по улице Дачной вблизи дома №33 и скрылся по направлению улицы Новикова-Прибоя. В результате столкновения пострадал задний бампер автомобиля.

Автор поста просит всех, кому известно местонахождение владельца автомобиля — сообщить в Госавтоинспекцию.