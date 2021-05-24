Видео: в Санкт-Петербурге супруга прокатила мужа на капоте после ссоры
В сети появилось видео, на котором мужчина подбегает к машине и пытается ее остановить. Он лег на автомобиль, а тот продолжил ехать. После этого машина поехала по магистрали из Красного села в Ленинградскую область.
В Ленинградской области женщина несколько километров везла мужа на капоте автомобиля после ссоры. Об этом передает
В сети появилось видео, на котором мужчина подбегает к машине и пытается ее остановить. Он лег на автомобиль, а тот продолжил ехать. После этого машина поехала по магистрали из Красного села в Ленинградскую область.
Как рассказал собеседник агентства, супруги поссорились во время распития спиртного, женщина села за руль. Ведется административное расследование.