Мошенники украли у рязанцев более трех с половиной миллионов

Мошенники звонили рязанцам на номера телефонов. Пострадавшие предоставляли доступ к счетам, выполняя указания звонивших.

В Рязанской области мошенники украли более 3 миллионов 700 тысяч рублей со счетов местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мошенники звонили рязанцам на номера телефонов. Пострадавшие предоставляли доступ к счетам, выполняя указания звонивших.

Со счета 51-летней медсестры из Рязани пропали 200 тысяч рублей, с банковской карты 62-летнего рязанского пенсионера — 600 тысяч рублей, со счета 71-летней рязанской пенсионерки похитили 645 тысяч рублей, а со счета 61-летней рязанской медсестры — более 2 миллионов 200 тысяч рублей.

К хищениям оказались причастны разные люди, их ищут. Возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.