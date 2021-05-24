MAKFA объявила новую акцию для покупателей с розыгрышем призов

По 14 июля включительно покупатели MAKFA могут принять участие в акции «
Розыгрыши проводятся каждую неделю, поэтому шансы на победу есть у каждого покупателя. Еженедельно разыгрываются 50 подарочных сертификатов на сумму 1 000 рублей и один супер-приз на 10 000 рублей.
Подробнее читайте в разделе «Публикации».
*Организатор акции АО «МАКФА», ОГРН 1027401866898, 123001, г. Москва, пер. Вспольный, 5 / стр. 1, оф. 1. Общий срок проведения акции, включая период выдачи призов — с 13 мая 2021 года по 15 августа 2021 года. Срок совершения покупки для участия в розыгрыше призов — с 13 мая 2021 года по 14 июля 2021 года.