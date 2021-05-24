Россиян предупредили об опасности ландышей

Все части растения являются ядовитыми. Наибольшая концентрация токсинов содержится в ягодах.

В подмосковных лесах зацвели ландыши, которые могут быть опасными для людей и животных. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области, передает РИА Новости .

Там напомнили, что все части растения являются ядовитыми. В сообщении добавили, что наибольшая концентрация токсинов содержится в ягодах.

По словам экспертов, в ландыше находится сердечный гликозид (конваллятоксин), повышенная доза которого приводит к летальному исходу по причине сбоев в работе сердца. Яд опасен для домашних животных.

Кроме того, цветок находится в Красной книге Московской области.