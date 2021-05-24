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В Касимовском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком
В Касимовском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД. В пятницу, 21 мая, на 150-м километре трассы «Ряжск-Касимов-Нижний-Новгород» 30-летний местный житель на «ВАЗ-2170» врезался в «Камаз» — манипулятор под управлением 44-летнего мужчины. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

В Касимовском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

В пятницу, 21 мая, на 150-м километре трассы «Ряжск-Касимов-Нижний-Новгород» 30-летний местный житель на «ВАЗ-2170» врезался в «Камаз» — манипулятор под управлением 44-летнего мужчины.

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.