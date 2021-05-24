Губернатор призвал рязанцев принять участие в предварительном голосовании

Губернатор Николай Любимов призвал рязанцев принять участие в предварительном голосовании на выборах в Государственную Думу восьмого созыва. Жители региона смогут это сделать с 24 по 30 мая.

Губернатор Николай Любимов призвал рязанцев принять участие в предварительном голосовании на выборах в Государственную Думу восьмого созыва. Жители региона смогут это сделать с 24 по 30 мая.

По мнению секретаря регионального отделения «Единой России», Николая Любимова, в Рязанской области соперничество на выборах обещает быть серьезным.

«Но поскольку в последнее время появился запрос на конкуренцию идей по улучшению жизни, то есть реальная возможность выбрать самых сильных кандидатов. Чем больше людей будет вовлечено в этот процесс, тем лучше», — уверен глава региона.

Проголосовать рязанцы могут за кандидатов, вне зависимости от партийной принадлежности.

«И этим нашим гражданам обязательно надо воспользоваться и выбрать тех кандидатов, кому они доверяют», — сказал лидер рязанских единороссов.

Отметим, что регистрация избирателей на сайте PG.ER.RU продлится до 28 мая. Верификацию нужно пройти на портале Госуслуги. По итогам процедуры списки кандидатов — победителей утвердит Съезд партии «Единая Россия»