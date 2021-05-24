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В Госдуме предложили повысить лимит льготной суммы годового дохода для самозанятых родителей
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя руководителя Минфина Антона Силуанова, в котором предложил повысить лимитные ставки годовых доходов для самозанятых родителей. Власов напомнил, что при объеме средств более 2,4 млн рублей работающий на себя россиянин лишается льготной ставки налогообложения, независимо от наличия детей. «Прошу вас оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых, подпадающего под льготные налоговые условия, на 0,4 млн рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении у гражданина», — говорится в тексте обращения.

В Госдуме предложили повысить лимит льготной суммы годового дохода для самозанятых родителей. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает RT.

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя руководителя Минфина Антона Силуанова, в котором предложил повысить лимитные ставки годовых доходов для самозанятых родителей. Власов напомнил, что при объеме средств более 2,4 млн рублей работающий на себя россиянин лишается льготной ставки налогообложения, независимо от наличия детей.

По его словам, норма в 2,4 млн рублей не позволяет самозанятому пользоваться льготным налоговым режимом по ставке 4% при работе с физлицами и 6% — при работе с ИП и юрлицами. При этом многодетный родитель, как и бездетный гражданин, в равной степени выполняют условия.

«Прошу вас оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых, подпадающего под льготные налоговые условия, на 0,4 млн рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении у гражданина», — говорится в тексте обращения.