ДТП с попавшим в кому мотоциклистом в Пронске попало на видео

ДТП с попавшим в кому мотоциклистом в Пронске попало на видео. Ролик разместили в соцсетях. На кадрах мужчина, который лежит на асфальте после падения с мотоцикла. Отметим, что когда мужчину забирала скорая он был еще в сознании.

ДТП с попавшим в кому мотоциклистом в Пронске попало на видео. Ролик разместили в соцсетях.

На кадрах мужчина, который лежит на асфальте после падения с мотоцикла. Отметим, что когда мужчину забирала скорая он был еще в сознании.

Напомним, воскресенье, 23 мая, в Пронске 50-летний водитель упал с мотоцикла и получил серьезную черепно-мозговую травму. После ДТП он попал в реанимацию ОКБ с переломом ноги и в состоянии комы.