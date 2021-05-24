ДТП с попавшим в кому мотоциклистом в Пронске попало на видео
ДТП с попавшим в кому мотоциклистом в Пронске попало на видео. Ролик разместили в соцсетях. На кадрах мужчина, который лежит на асфальте после падения с мотоцикла. Отметим, что когда мужчину забирала скорая он был еще в сознании.
ДТП с попавшим в кому мотоциклистом в Пронске попало на видео. Ролик разместили в соцсетях.
На кадрах мужчина, который лежит на асфальте после падения с мотоцикла. Отметим, что когда мужчину забирала скорая он был еще в сознании.
Напомним, воскресенье, 23 мая, в Пронске 50-летний водитель упал с мотоцикла и получил серьезную черепно-мозговую травму. После ДТП он попал в реанимацию ОКБ с переломом ноги и в состоянии комы.