Возбуждено уголовное дело после взрыва на рязанской базе отдыха

14 февраля 2021 года ночью в техническом помещении одного из домиков, который взяла в аренду компания взрослых с детьми, произошел хлопок газа и начался пожар. Взрывной волной выбило входную дверь технического помещения, закрытую на замок.

В Рязанской области возбудили уголовное дело после взрыва газа на базе отдыха «Белозерье». Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 14 февраля 2021 года ночью в техническом помещении одного из домиков, который взяла в аренду компания взрослых с детьми, произошел хлопок газа и начался пожар.

Взрывной волной выбило входную дверь технического помещения, закрытую на замок, и отбросило ее на стол, стоящий напротив помещения, а также вырвало вешалку с верхней одеждой гостей базы отдыха.

Отдыхающие эвакуировались через окно.

Дело возбудили по пункту «б» части 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее на базе рассказали свою версию произошедшего.