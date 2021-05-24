Возбуждено уголовное дело после взрыва на рязанской базе отдыха

В Рязанской области возбудили уголовное дело после взрыва газа на базе отдыха «Белозерье». Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, 14 февраля 2021 года ночью в техническом помещении одного из домиков, который взяла в аренду компания взрослых с детьми, произошел хлопок газа и начался пожар.
Взрывной волной выбило входную дверь технического помещения, закрытую на замок, и отбросило ее на стол, стоящий напротив помещения, а также вырвало вешалку с верхней одеждой гостей базы отдыха.
Отдыхающие эвакуировались через окно.
Дело возбудили по пункту «б» части 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Ранее на базе рассказали свою версию произошедшего.