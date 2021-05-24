Дачникам назвали растения, за которые им грозят штрафы до 4000 рублей. Об этом заявила юрист Анна Пономарева, передают
Наказание предусмотрено за заросшими сорняками участки сельскохозяйственного назначения. К таким растениям относятся тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, редька дикая, конопля, чертополох, белена черная, амброзия и паслен.
«Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения», — подчеркнула она.
За нарушение россиянам могут как могут вынести предупреждение, так и назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Наказание в денежном размере трёх до четырёх тысяч грозит тем, кто не уничтожил на участках растения, содержащие наркотические или психотропные вещества.