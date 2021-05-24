Дачникам назвали растения, за которые им грозят штрафы до 4000 рублей

Дачникам назвали растения, за которые им грозят штрафы до 4000 рублей. Об этом заявила юрист Анна Пономарева, передают РИА Новости.

Дачникам назвали растения, за которые им грозят штрафы до 4000 рублей. Об этом заявила юрист Анна Пономарева, передают РИА Новости .

Наказание предусмотрено за заросшими сорняками участки сельскохозяйственного назначения. К таким растениям относятся тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, редька дикая, конопля, чертополох, белена черная, амброзия и паслен.

«Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения», — подчеркнула она.

За нарушение россиянам могут как могут вынести предупреждение, так и назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Наказание в денежном размере трёх до четырёх тысяч грозит тем, кто не уничтожил на участках растения, содержащие наркотические или психотропные вещества.