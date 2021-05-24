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Андрей Макаров заявил, что праймериз «Единой России» вступил в решающую стадию
Срок подачи заявок продлевался, потому что желающих было очень много. Началось электронное голосование.

Андрей Макаров заявил, что праймериз «Единой России» вступил в решающую стадию. Член фракции «Единой России» в Госдуме, парламентарий от Рязанской области отметил высокую конкуренцию среди кандидатов.

«Сегодня праймериз «Единой России» вступил в свою решающую стадию. Началось электронное голосование. Конкурс как никогда велик. Наверное потому, что очень многие люди увидели для себя, что предварительное голосование не формальная процедура, это реальная возможность для любого человека, у которого есть идеи, силы, возможности, в нем поучаствовать, попробовать себя в политике, законодательстве. Причем не где-то, а в партии «Единая Россия», — поделился председатель комитета по бюджету и налогам, парламентарий от Рязанской области.

Андрей Макаров отметил, что срок подачи заявок продлевался, потому что желающих было очень много.

«Все заявки поданы, все кандидаты, кто выдвинулись на праймериз, разместили свои ролики, чтобы каждый мог с ними познакомиться», — добавил депутат Госдумы.

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.