Жительница Рязанской области сдала в аренду чужую квартиру

В Сараевском районе 19-летняя девушка сдала в аренду не принадлежащую ей квартиру. Ей предъявили обвинение по статье «Мошенничество».

В Сараевском районе 19-летняя девушка сдала в аренду не принадлежащую ей квартиру. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Девушке предъявили обвинение по ст. 159 ч. 1 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, она увидела в соцетях объявление о желании людей снять жилье. Списавшись с ними, девушка предложила свои услуги, запросив предоплату 7 тысяч рублей. Квартиросъемщики перечислили деньги и приехали по адресу, но дверь была заперта. Девушка отказалась объяснить ситуацию и заявила, что ничего знать не хочет.

Потерпевшие обратились в полицию. По переписке личность злоумышленницы установили. Она призналась и раскаялась в содеянном. По ее словам, она решилась на противоправный поступок, так как ей были очень нужны деньги.