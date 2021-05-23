В Воронеже в подъезде нашли расчлененное тело женщины

В Воронеже обнаружили расчлененное человеческое тело, его нашли в спортивной сумке в подъезде дома на улице Шишкова в субботу, 22 мая. Найденные фрагменты оказались останками женщины.

В Воронеже обнаружили расчлененное человеческое тело, его нашли в спортивной сумке в подъезде дома на улице Шишкова в субботу, 22 мая. Найденные фрагменты оказались останками женщины, сообщает «Вести Воронеж».

Возбуждено уголовное дело.

Сумку увидели местные жители и сообщили о находке в полицию. Также отдельные фрагменты тела следователи нашли в лесном массиве недалеко от дома.

По предварительным данным, останки могут принадлежать 53-летней женщине.

Следователи и полицейские задержали подозреваемого в убийстве — 61-летнего местного жителя.

На месте работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.