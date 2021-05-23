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В Петербурге таксист зарезал водителя легковушки из-за дорожного конфликта
В Санкт-Петербурге водитель такси зарезал мужчину из-за отказа уступить дорогу. Конфликт между таксистом и водителем Kia Ceed произошел вечером в субботу, 22 мая.

В Санкт-Петербурге водитель такси зарезал мужчину из-за отказа уступить дорогу. Конфликт между таксистом и водителем Kia Ceed произошел вечером в субботу, 22 мая, на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко, сообщает МК.

Между мужчинами началась драка, внезапно 24-летний таксист вынул нож и ударил им в грудь 26-летнего оппонента. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался.

В отношении таксиста возбуждено уголовное дело об убийстве.

Известно, что у погибшего осталась невеста — через месяц должна была состояться свадьба.