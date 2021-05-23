В Минске задержали основателя Telegram-канала NEXTA

Основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске. Он был на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.

Основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске. Он был на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.

Как заявили в аэропорту, лайнер экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

Telegram-канала NEXTA признан экстремистским в Белоруссии. Telegram-канал «Пул Первого» передает, что лайнер Ryanair во время полета над территорией Белоруссии получил сообщение о минировании. О ситуации было доложено президенту. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо подняли истребитель МиГ-29.

Самолет успешно сел. Сообщение о минировании оказалось ложным. МВД Белоруссии подтвердило информацию о задержании Протасевича.

По информации Mash, перед вылетом он сообщал, что заметил за собой слежку. В Белоруссии ему может грозить серьезное наказание.