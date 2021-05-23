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Скончался протоиерей Владимир Правдолюбов
Ушел из жизни протоиерей Владимир Сергеевич Правдолюбов. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщили в Касимовской епархии РПЦ.

Ушел из жизни протоиерей Владимир Сергеевич Правдолюбов. Ему было 89 лет. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщили в Касимовской епархии РПЦ.

Осенью 1956 года стал псаломщиком Никольской церкви Касимова, весной 1957-го женился на Нине Ивановне Филюшкиной и стал священником в той же церкви. С супругой они воспитали двух дочерей и четырех сыновей, из которых трое стали священниками. В 1978 году стал кандидатом богословия. C 1967 по 2004 годы был настоятелем Никольского храма.

«Отец Владимир являлся духовным наставником не одного поколения касимовцев. На протяжении многих лет он вел просвещение и нравственное воспитание горожан с помощью местных газет и телевидения, встречался со школьниками и интеллигенцией. Много лет подряд являлся бессменным ведущим передачи „Духовное наследие“, выходящей на Касимовском телевидение. При содействии отца Владимира в Касимове возродились многие храмы. Он способствовал открытию в городе сначала воскресной, а затем и общеобразовательной (ныне Свято-Сергиевской православной школы Касимова)», — говорится в сообщении.

За свою многолетнюю духовную службу отец Владимир получил множество наград, среди которых — ордена преподобного Серафима Саровского II степени, равноапостольного князя Владимира, благоверного князя Даниила Московского и святителя Иннокентия Московского, Лауреат муниципальной общественной акции «Народное признание» в номинации «Милосердие и сострадание». Правдолюбов — автор книги «Религиозная история Касимова».

В 2001 году священнику было присвоено звание «Почетный гражданин города Касимова».