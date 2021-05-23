\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 23
19°
Пнд, 24
18°
Втр, 25
18°
ЦБ USD 73.58 -0.02 22/05
ЦБ EUR 89.94 0.17 22/05
Нал. USD 73.00 / 74.80 12:44
Нал. EUR 89.30 / 90.50 17:41
Новости
Публикации
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
Вчера 12:50
3 044
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
20 мая 14:43
3 023
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
19 мая 17:04
1
6 073
Список пляжей и мест для купания в Рязани и окрестностях
Ко всем официальным пляжам власти обеспечивают курсиров...
18 мая 14:29
10 113
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о загрязнении воздуха
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о загрязнении воздуха в Рязани. Материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 251.

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о загрязнении воздуха в Рязани. Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура направила материалы проверки в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 251. Об этом сообщается в ответе прокуратуры на обращение организации «Дышим чистым».

Прокуратура оценила результаты измерений воздуха, проводимых госслужбами. В результате проверки зафиксировали «нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, повлекшего загрязнение или иное изменение свойств воздуха». Прокуратура направила материалы в региональное УМВД.

По указанной статье предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, а также арест до трех месяцев.

Жалобы рязанцев на неприятный запах в городе периодически появляются в соцсетях.

Напомним, 3 мая концентрация формальдегида в Дашково-Песочне превышала предельно допустимые значения в 33,92 раза.