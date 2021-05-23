Рязанская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о загрязнении воздуха

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о загрязнении воздуха в Рязани. Материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 251.

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о загрязнении воздуха в Рязани. Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура направила материалы проверки в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 251. Об этом сообщается в ответе прокуратуры на обращение организации «Дышим чистым».

Прокуратура оценила результаты измерений воздуха, проводимых госслужбами. В результате проверки зафиксировали «нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, повлекшего загрязнение или иное изменение свойств воздуха». Прокуратура направила материалы в региональное УМВД.

По указанной статье предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, а также арест до трех месяцев.

Жалобы рязанцев на неприятный запах в городе периодически появляются в соцсетях.

Напомним, 3 мая концентрация формальдегида в Дашково-Песочне превышала предельно допустимые значения в 33,92 раза.