Рязанская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о загрязнении воздуха

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о загрязнении воздуха в Рязани. Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура направила материалы проверки в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 251. Об этом сообщается в
Прокуратура оценила результаты измерений воздуха, проводимых госслужбами. В результате проверки зафиксировали «нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, повлекшего загрязнение или иное изменение свойств воздуха». Прокуратура направила материалы в региональное УМВД.
По указанной статье предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, а также арест до трех месяцев.
Жалобы рязанцев на неприятный запах в городе периодически появляются в соцсетях.
Напомним, 3 мая концентрация формальдегида в Дашково-Песочне превышала предельно допустимые значения в 33,92 раза.