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Астраханский мост в Рязани откроют в конце мая
В Рязани провели процедуру отбора нижнего слоя асфальтобетона на Астраханском мосту. Комиссия убедилась, что толщина соответствует проектной — 5 см. Открыть движение по мосту на улице Ленина обещают в конце мая.

Астраханский мост в Рязани откроют для движения в конце мая. В субботу, 22 мая, представители управления и дирекции благоустройства города, подрядчик и общественность провели процедуру отбора нижнего слоя асфальтобетона на мосту. Он был уложен в рамках реконструкции, сообщается на сайте мэрии.

Для процедуры вырезается небольшой кусок покрытия в первые три дня укладки полотна, отступив 150 сантиметров от края дороги.

Комиссия убедилась, что толщина соответствует проектной — 5 см. Местами показатели превышены.

Образцы передадут в лабораторию для заключения о физико-механических свойствах и о качестве покрытия. Затем подрядчик приступит к укладке верхнего слоя полотна.

Работу планируют начать в понедельник, 24 мая.

Открыть движение по мосту на улице Ленина обещают в конце мая. На пешеходной части уже укладывают тротуарную плитку.

Срок сдачи объекта — 31 июля.