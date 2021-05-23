Манижа стала девятой на «Евровидении-2021»

Представительница России Манижа заняла девятое место в музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». Она набрала 204 балла. Первое место заняла итальянская группа Måneskin с песней Zitti e buoni.

Представительница России Манижа стала девятой на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». Певица получила 204 балла. Жюри отдало Маниже 104 балла, еще 100 очков ей присудили телезрители. Максимальные 12 баллов от жюри в этом году России подарил лишь Азербайджан.

Первое место заняла группа Måneskin из Италии с композицией Zitti e buoni. Второе место досталось Франции, третье — Швейцарии. Не получили ни одного балла от зрителей Испания, Великобритания, Германия и Нидерланды.

«Евровидение» проходило 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Манижа — певица родом из Таджикистана. На «Евровидении» она исполнила песню Russian Woman, посвященную всем русским женщинам.

«Я сделала все для того, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно! Мы показали, что наша страна — разная, многонациональная, но мы вместе! Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал! Я правда чувствовала эту поддержку в непростое, но такое важное для нашей команды время!» — прокомментировала девушка свое выступление.