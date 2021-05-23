Автогородок в ЦПКиО 22-23 мая закрыли по техническим причинам

Автогородок в ЦПКиО в выходные 22-23 мая не работал по техническим причинам, пояснили в пресс-службе мэрии. Ранее рязанец пожаловался на то, что приехал по записи с ребенком, но территория оказалась закрыта.

Автогородок в ЦПКиО в выходные 22-23 мая не работал по техническим причинам, пояснили в пресс-службе мэрии. Ранее рязанец пожаловался на то, что приехал по записи с ребенком, но территория оказалась закрыта.

Автогородок открылся в четверг, 20 мая. Руководитель сообщества автомобилистов «Подслушано у водителей Рязани» Георгий Парублев сообщил , что записался с ребенком на посещение 23 мая, но автогородок не работал.

«Закрытая территория, оградительный ленты, сдувшиеся шарики, оставшиеся после праздника открытия, и полное непонимание того, что происходит», — отметил Парублев.

Он добавил, что администрация автогородка убеждала его, что он ошибся и записывался на 30 мая. Вместе с ним, по его словам, в такую же ситуацию попал еще один рязанец.

Как прокомментировали в пресс-службе мэрии, запись 22 и 23 мая не производилась и практические занятия не проходили из-за замены ремней безопасности на электромобилях (увеличение штатной длины). Пожаловавшегося рязанца записали на 30 мая. Сейчас запись на май завершена, она открыта на выходные дни июня. Записаться можно на сайте .

Автогородок предназначен для практического обучения детей ПДД и безопасного поведения на дорогах. Программа обучения рассчитана на детей 8-11 лет и реализуется на базе школ города и площадке автогородка. В выходные дни дети 6-11 лет могут посетить практические занятия в автогородке с использованием детских электромобилей.