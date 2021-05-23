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Автогородок в ЦПКиО 22-23 мая закрыли по техническим причинам
Автогородок в ЦПКиО в выходные 22-23 мая не работал по техническим причинам, пояснили в пресс-службе мэрии. Ранее рязанец пожаловался на то, что приехал по записи с ребенком, но территория оказалась закрыта.

Автогородок в ЦПКиО в выходные 22-23 мая не работал по техническим причинам, пояснили в пресс-службе мэрии. Ранее рязанец пожаловался на то, что приехал по записи с ребенком, но территория оказалась закрыта.

Автогородок открылся в четверг, 20 мая. Руководитель сообщества автомобилистов «Подслушано у водителей Рязани» Георгий Парублев сообщил, что записался с ребенком на посещение 23 мая, но автогородок не работал.

«Закрытая территория, оградительный ленты, сдувшиеся шарики, оставшиеся после праздника открытия, и полное непонимание того, что происходит», — отметил Парублев.

Он добавил, что администрация автогородка убеждала его, что он ошибся и записывался на 30 мая. Вместе с ним, по его словам, в такую же ситуацию попал еще один рязанец.

Как прокомментировали в пресс-службе мэрии, запись 22 и 23 мая не производилась и практические занятия не проходили из-за замены ремней безопасности на электромобилях (увеличение штатной длины). Пожаловавшегося рязанца записали на 30 мая. Сейчас запись на май завершена, она открыта на выходные дни июня. Записаться можно на сайте.

Автогородок предназначен для практического обучения детей ПДД и безопасного поведения на дорогах. Программа обучения рассчитана на детей 8-11 лет и реализуется на базе школ города и площадке автогородка. В выходные дни дети 6-11 лет могут посетить практические занятия в автогородке с использованием детских электромобилей.