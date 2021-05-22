YouTube с 1 июня изменит политику конфиденциальности

Видеосервис YouTube с 1 июня изменит политику конфиденциальности и введет ряд новых правил. Сервис будет вставлять рекламу во все видео на платформе, даже на не включенных в партнерскую программу каналах.

Видеосервис YouTube с 1 июня изменит политику конфиденциальности, а также введет ряд новых правил.

Как сообщается на сайте компании, 1 июня обновятся условия использования YouTube, чтобы запретить сбор любых сведений, которые могут идентифицировать человека без его разрешения на это.

Также сервис будет интегрировать рекламу во все ролики, даже на каналах, не включенных в партнерскую программу.

По американскому законодательству, если авторы получают доход на YouTube, то платежи будут считаться роялти и облагаться налогом. Налог будет считаться от прибыли, полученной от просмотров в США. Авторы должны предоставить налоговую информацию (ИНН, юрлицо, коммерческое название) в AdSense. Если не отправить сведения до 31 мая, то с дохода, сгенерированного во всех странах, могут удерживать налог в 24%. Если российский автор вовремя предоставил информацию, то ставка налога будет 0% — между США и Россией действуют соглашения об избежании двойного налогообложения.

Как прокомментировал РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, так цифровые гиганты пытаются показать свою демократичность.

«Сейчас многие, и не только в России, возмущаются политикой цифровых платформ, которые вмешиваются в жизнь людей. И они стремятся показать, насколько они демократичные, открытые, либеральные, уважающие законодательство о персональных данных», — сказал Климов.

По мнению Климова, нужно дождаться результата от подобной политики и посмотреть, чем это обернется на практике.