\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
17°
Вск, 23
19°
Пнд, 24
18°
ЦБ USD 73.58 -0.02 22/05
ЦБ EUR 89.94 0.17 22/05
Нал. USD 73.00 / 74.80 12:44
Нал. EUR 89.30 / 90.50 17:41
Новости
Публикации
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
8 часов назад
1 231
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
20 мая 14:43
2 484
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
19 мая 17:04
5 533
Список пляжей и мест для купания в Рязани и окрестностях
Ко всем официальным пляжам власти обеспечивают курсиров...
18 мая 14:29
9 544
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
YouTube с 1 июня изменит политику конфиденциальности
Видеосервис YouTube с 1 июня изменит политику конфиденциальности и введет ряд новых правил. Сервис будет вставлять рекламу во все видео на платформе, даже на не включенных в партнерскую программу каналах.

Видеосервис YouTube с 1 июня изменит политику конфиденциальности, а также введет ряд новых правил.

Как сообщается на сайте компании, 1 июня обновятся условия использования YouTube, чтобы запретить сбор любых сведений, которые могут идентифицировать человека без его разрешения на это.

Также сервис будет интегрировать рекламу во все ролики, даже на каналах, не включенных в партнерскую программу.

По американскому законодательству, если авторы получают доход на YouTube, то платежи будут считаться роялти и облагаться налогом. Налог будет считаться от прибыли, полученной от просмотров в США. Авторы должны предоставить налоговую информацию (ИНН, юрлицо, коммерческое название) в AdSense. Если не отправить сведения до 31 мая, то с дохода, сгенерированного во всех странах, могут удерживать налог в 24%. Если российский автор вовремя предоставил информацию, то ставка налога будет 0% — между США и Россией действуют соглашения об избежании двойного налогообложения.

Как прокомментировал РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, так цифровые гиганты пытаются показать свою демократичность.

«Сейчас многие, и не только в России, возмущаются политикой цифровых платформ, которые вмешиваются в жизнь людей. И они стремятся показать, насколько они демократичные, открытые, либеральные, уважающие законодательство о персональных данных», — сказал Климов.

По мнению Климова, нужно дождаться результата от подобной политики и посмотреть, чем это обернется на практике.