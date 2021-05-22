В Удмуртии при пожаре в доме сгорели шесть человек

В частном доме в удмуртском селе Нылга при пожаре погибла многодетная семья. Трагедия случилась в ночь на субботу, 22 мая.

В частном доме в удмуртском селе Нылга при пожаре погибла многодетная семья. Трагедия случилась в ночь на субботу, 22 мая.

По данным ГУ МЧС по Удмуртской республике, пожар произошел в одноэтажном деревянном доме. К приезду спасателей здание было полностью охвачено огнем, обрушилась кровля. В 01:00 по местному времени возгорание ликвидировали.

На месте ЧП обнаружили тела шести человек: погибли два взрослых и четыре ребенка. Как уточнили в СК, по предварительным данным, все погибшие — члены одной семьи: 36-летний мужчина, 32-летняя женщина и их дети в возрасте 12, 11, восемь лет и один год.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

На месте происшествия работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося, проводится проверка.