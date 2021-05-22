\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
17°
Вск, 23
19°
Пнд, 24
17°
ЦБ USD 73.58 -0.02 22/05
ЦБ EUR 89.94 0.17 22/05
Нал. USD 73.00 / 74.80 12:44
Нал. EUR 89.30 / 90.50 17:41
Новости
Публикации
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
4 часа назад
577
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
20 мая 14:43
2 309
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
19 мая 17:04
5 349
Список пляжей и мест для купания в Рязани и окрестностях
Ко всем официальным пляжам власти обеспечивают курсиров...
18 мая 14:29
9 354
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области 23 мая потеплеет до +25 градусов
В воскресенье, 23 мая, температура воздуха по Рязанской области составит ночью +5…10 градусов, днем +20…25 градусов. Днем местами пройдет кратковременный дождь.

В воскресенье, 23 мая, температура воздуха по Рязанской области составит ночью +5…10 градусов, днем +20…25 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер южной четверти, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.