В Рязанской области 23 мая потеплеет до +25 градусов
В воскресенье, 23 мая, температура воздуха по Рязанской области составит ночью +5…10 градусов, днем +20…25 градусов. Днем местами пройдет кратковременный дождь.
В воскресенье, 23 мая, температура воздуха по Рязанской области составит ночью +5…10 градусов, днем +20…25 градусов. Прогноз опубликован на
Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь.
Ветер южной четверти, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.