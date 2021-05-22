В Рязани стартовал «Кубок Рязанского Кремля» по тхэквондо

«Кубок Рязанского Кремля» по тхэквондо в 12-й раз проходит в Рязани. В этом году приехали спортсмены из 57 регионов: они представляют Сахалин, Камчатку, Калининград, Севастополь и другие города.

«Кубок Рязанского Кремля» по тхэквондо проходит в Рязани в 12-й раз. В этом году приехали спортсмены из 57 регионов: они представляют Сахалин, Камчатку, Калининград, Севастополь и другие города.

«Для нас это особая честь и серьезная ответственность. Мы осознаем, насколько большая и мощная у нас страна Россия. Тхэквондо в Рязани — это особый вид спорта. Мы гордимся своими тренерами, которых возглавляет Сергей Сергеевич Косьяненко. Мы гордимся теми условиями, которые создает Рязанская областная федерация тхэквондо под руководством Андрея Владимировича Савичева», — написала глава города Елена Сорокина на своей странице « ВКонтакте ».

По ее словам, тхэквондо дает молодежи возможность стать сильными, целеустремленными, получить путевку в жизнь. Примером для них является прославленный спортсмен Андрей Канаев, которому было присвоено звание «Мастер спорта России международного класса».

«Пожелала участникам соревнований, чтобы рязанская „Академия единоборств“ стала для них счастливой, благополучного пребывания в нашем гостеприимном городе, справедливого судейства и дальнейших спортивных достижений», — добавила Сорокина.