В Рязани откроется стриптиз-бар «Zажигалка»

В Рязани откроется всероссийский стриптиз-бар «Zажигалка». Рязань стала 45-ым городом, где будет представлен бренд, а местная «Zажигалка» — 55-ым баром.

В Рязани откроется всероссийский стриптиз-бар «Zажигалка». Рязань стала 45-ым городом, где будет представлен бренд, а местная «Zажигалка» — 55-ым баром.

В честь открытия для гостей подготовили подарки и выгодные предложения. Подробный анонс появится в социальных сетях и мессенджерах компании.

«Отдых у нас никого не оставит равнодушным. В баре всегда много девушек, которые подходят знакомиться, отдыхают вместе с вами, но не надоедают. „Zажигалка“ — это супер тусовочная музыка и атмосфера праздника, которой можно наслаждаться ночь напролет. В отличие от других мест, мы работаем до шести утра. А еще открытие — это возможность получить карту лояльности высокого уровня», — отметили представители бренда.

По их словам, клуб отличает современный интерьер, высокий уровень сервиса, со вкусом подобранная барная карта. Стриптиз-бар работает в будни и в праздники.

Для постоянных клиентов действует программа лояльности с дополнительными скидками и специальными предложения. В клубе регулярно проходят акции, доступны еженедельные бонусы.

«Здесь можно как развеяться без лишних трат после тяжелого рабочего дня, так и отдохнуть от души в обществе красивых девушек», — добавили в компании.

Открытие «Zажигалки» запланировано на 28 мая. Гости, которые скажут «Рязань-инфо», получат бесплатный вход, напиток, специальные подарки от

девушек и карту постоянного гостя с 10% скидкой. Бонусы действуют с 28 по 31 мая включительно.

Перед посещением ознакомьтесь с информацией:

Адрес — улица Ленина, 4 корпус 1, строение 1.

Круглосуточная горячая линия — 8 (800) 333 88 68

WhatsApp и Viber — +7 (952) 893-88-68