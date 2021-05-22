В России рекордно выросли цены на красную икру

Росстат зафиксировал рекордный за десятилетие рост цен на красную икру в магазинах страны. По информации Росстата, производство лососевой икры в 2020 году снизилось почти в два раза: с 21,6 тысяч тонн в 2019 году до 11 тыс. тонн.

Росстат зафиксировал рекордный за десятилетие рост цен на красную икру в магазинах страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные службы.

Цена за килограмм лососевой икры в рознице в апреле этого года поднялась на 30% по сравнению с апрелем прошлого и составила в среднем 4,7 тысячи рублей.

Скачок цен на икру от поставщиков подтвердили в сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть». По словам президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталия Корнева, оптовые цены повысились на 50%. В этом году резкое подорожание икры произошло из-за небольшого улова лососей на Дальнем Востоке, отметил управляющий партнер Agro&Food Сommunications Илья Березнюк. В прошлом году, по информации Росрыболовства, на Дальнем Востоке добыча лососей составила менее 300 тысяч тонн, что почти на 56% меньше, чем в рекордном 2018-м.

По информации Росстата, производство лососевой икры в 2020 году снизилось почти в два раза: с 21,6 тысяч тонн в 2019 году до 11 тыс. тонн.

В Росрыболовстве отметили, что дефицита красной икры до начала путины 2021 года не ожидается, поскольку есть нереализованные остатки с 2019 года. Сообщается, что в 2021 году производство лососевой икры может составить около 18-20 тысяч тонн, что позволит обеспечить потребление.