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В Новосибирской области в цирке львица напала на дрессировщика. Видео
Львица из Уральского цирка напала на дрессировщика во время представления в Мошковском районе Новосибирской области. Видео момента нападения опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Львица из Уральского цирка напала на дрессировщика во время представления в Мошковском районе Новосибирской области. Видео момента нападения опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Мужчина смог отбиться от льва. Он пострадал: у дрессировщика рваные раны руки и ноги.

По словам мужчины, на него напала пятилетняя львица по кличке Вега. Она больше не будет выступать в цирке. Ближайшие запланированные представления пройдут без номеров с участием львов.

По информации Mash, гости цирка выбежали на улицу, а у беременной девушки случился приступ эпилепсии.