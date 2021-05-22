В «ЛизаАлерт» рассказали о поисках пропавшей пожилой женщины в Рязани

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали о том, как нашли пропавшую пожилую женщину. Пост опубликован в группе отряда «ВКонтакте».

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали о том, как нашли пропавшую пожилую женщину. Пост опубликован в группе отряда «ВКонтакте».

По словам волонтера Алексея, 83-летняя женщина вечером 18 мая ушла в магазин и пропала. Волонтер выехал патрулировать маршрут и заметил похожую женщину.

«По описанию с ориентировки — не наша: одежда совсем не совпадает. Но лицо. Уже в зеркале замечаю, что вроде как сумка в руках есть. Сомневаюсь, а в нашем деле надо быть уверенным. Приходится уезжать на соседнюю улицу, чтобы развернуться. Иначе никак, двойная сплошная, а мигалок у нас нет. Приезжаю в точку, где видел бабушку, но ожидаемо, что там уже никого нет, — рассказал доброволец. — Еще раз разворачиваюсь на перекрестке, по тому направлению, куда могла уйти бабушка, заворачиваю и… перегораживаю дорогу быстро шагающей бабушке, которую видел. Вроде как похожа, одежда только совсем другая, сумка в руках».

Выяснилось, что это была пропавшая женщина. Она очень устала. По ее словам, женщина решила на обратном пути из магазина пройти через парк, но там не оказалось выхода к дому из-за ограждения.

Волонтер отвез женщину домой.