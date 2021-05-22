В Конго сняли на видео извержение вулкана

«Проснулся» вулкан Ньирагонго в Демократической республике Конго, который расположен на приграничной территории с Руандой. Извержение сняли на видео местные жители.

«Проснулся» вулкан Ньирагонго в Демократической республике Конго, который расположен на приграничной территории с Руандой. Об этом сообщает руандийская вещательная компания RBA.

Извержение видно из руандийского города Рубаву. Вспышки света из кратера вулкана также заметны из конголезского города Гома. Очевидцы сообщают о запахе серы в воздухе.

По данным агентства, в городе отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители в спешке покидают свои дома.

Видео Life Shot.