В 2020 году Николай Любимов заработал 4,4 миллиона рублей

В 2020 году доходы губернатора Рязанской области Николая Любимова увеличились на 110,3 тысяч рублей и составили 4,419 миллиона рублей. Декларация с официальной информацией опубликована на сайте правительства области.

В 2020 году доходы губернатора Рязанской области Николая Любимова увеличились на 110,3 тысяч рублей и составили 4,419 миллиона рублей. Декларация с официальной информацией опубликована на сайте правительства области.

В прошлом году губернатор и его супруга по-прежнему пользовались квартирой площадью 205,1 кв. м. В пользовании Любимова и его жены теперь также квартира площадью 127,7 кв. м, нежилое помещение и машиноместо.

По документам, доход жены губернатора вырос на 1,92 миллиона рублей и составил 2,937 миллиона рублей. Супруга Любимова по-прежнему владеет квартирой площадью 92 кв. м и долей в квартире площадью 70,6 кв. м.

Несовершеннолетняя дочь губернатора, которая в 2019 году задекларировала доход в 10 млн рублей, в прошлом году дохода не имела. Однако в собственности ребенка появились квартира площадью 127,7 кв. м, нежилое помещение и машиноместо. В ее пользовании также значится квартира площадью 205,1 кв. м.