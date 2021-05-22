Слуга двух господ. «Труффальдино из Бергамо» спустя год вернулся на рязанскую сцену

Музыкальная комедия «Труффальдино из Бергамо», которую поставил приглашенный из Ивановского музтеатра режиссер Антон Лободаев по мотивам пьесы «Слуга двух господ» венецианского драматурга XVIII века Карло Гольдони, спустя год вернулась на рязанскую сцену.

Музыкальная комедия «Труффальдино из Бергамо», которую поставил приглашенный из Ивановского музтеатра режиссер Антон Лободаев по мотивам пьесы «Слуга двух господ» венецианского драматурга XVIII века Карло Гольдони, спустя год вернулась на рязанскую сцену.

Премьера комедии в областном музыкальном театре состоялась 7 сентября 2018 года. Постановка пользовалась большим успехом, однако коронавирусный период внес изменения в текущий репертуар. Сначала действовали ограничения на проведение культурных мероприятий, затем настало время премьер: под Новый год зрителям подарили оперетту Жака Оффенбаха «Званый вечер с итальянцами» , а в марте 2021 года представили мюзикл «Здравствуйте, я ваша тетя!» по мотивам пьесы Брэндона Томаса «Тетка Чарлея». Получилось, что последний показ «Труффальдино из Бергамо» был в середине марте 2020 года. А возобновились представления лишь в конце апреля 2021 года. Зрители бурно встретили возвращение спектакля: зал аплодировал стоя, а финальный выход артистов сопровождался криками «Браво!»

Классика на все времена

Несмотря на то, что первоисточнику, в духе которого написана музыкальная комедия, уже почти триста лет (премьера спектакля состоялась в Милане в 1749 году), сюжет пьесы не поблек и не затерялся среди современных веяний. А все потому, что чувства, которые кипят на сцене, близки и понятны вне времени и пространства. Это любовь и порождаемая ею ревность, страх потерять родного человека, одиночество в разлуке, радость встречи, безусловная вера в счастливый финал.

Рязанский «Труффальдино из Бергамо» с первых минут увлекает искренностью актерской игры, динамичностью действия и хитросплетенной интригой, в которую оказываются втянуты все персонажи.

Комедийная составляющая спектакля также очень сильна. И хотя герои не сыплют шутками каждую минуту, комичный эффект создается за счет бесшабашности и житейской изворотливости главного героя — слуги Труффальдино (играет Сергей Головкин), нанявшегося на службу одновременно к двум господам, чтобы получать двойное жалованье.

Обаятельный плут

По сюжету Труффальдино сбежал в богатую Венецию из провинциального Бергамо, чтобы заработать денег. К этой цели он идет напролом с присущей персонажу веселостью, легкостью и непосредственностью.

Буквально каждое появление на сцене Труффальдино вызывает улыбки на лицах зрителей. Слуга скрывает от обоих хозяев, что служит кому-то еще. При этом сам путается в поручениях, но каким-то чудом выходит из неловких ситуаций. Как ни парадоксально, но в своем плутовстве герою удается сохранять искренность и обаяние.

Поражают и акробатические номера, которые с изяществом выполняет актер Сергей Головкин.

Любовный треугольник

Появление «воскресшего» Федерико Распони, который на самом деле является переодетой в мужской костюм сестрой покойного синьора — девушкой по имени Беатриче (играет Наталья Нелюбина), ставит под угрозу семейное счастье влюбленных Клариче (Марина Головкина) и Сильвио (Антон Байбаков). Ведь Клариче — дочь купца Панталоне (Сергей Куликов) — нареченная невеста Федерико, которому ее отец задолжал круглую сумму…

Однако у Беатриче свои планы. Девушка, выдающая себя за брата, ищет своего возлюбленного Флориндо Аретузи (Алексей Никифоров), по ошибке обвиненного в убийстве Федерико на дуэли.

С каждым поворотом сюжета интрига закручивается все больше, а обстановка накаляется все сильнее. Зритель переживает целый спектр сильнейших эмоций — сердечные терзания, разочарования, слезы горя и безысходности… Но финал истории — благополучный и романтичный. В конце концов Беатриче воссоединяется с Флориндо, а Клариче выходит замуж за Сильвио.

Внутренние изменения происходят и с главным героем. Труффальдино перестает думать исключительно о деньгах и обеде. Он тоже встречает свою настоящую любовь — служанку в доме Панталоне, прекрасную Смеральдину (Юлия Бычкова).

Краски, танцы, звуки

Над музыкальным и танцевальным оформлением комедии трудились дирижер-постановщик Ариф Дадашев и балетмейстер-постановщик Александр Сапрунов. Голоса солистов в сопровождении оркестра увлекают зрителя в изысканную сказку, антуража которой добавляют массовые сцены с участием артистов хора и балета — они играют горожан и слуг, при этом становятся полноправными участниками всех перипетий сюжета.

Впечатляет и сценическое убранство, над которым трудился художник-постановщик Владимир Павлюк. Роскошные костюмы героев, игровые атрибуты — куклы и маски, яркие, буквально кричащие, краски декораций — каждая минута действа пропитана атмосферой венецианского карнавала.