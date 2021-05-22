Россиянам рассказали о запрете на петрушку

Жителям России разъяснили, что подразумевает под собой запрет на петрушку. Об этом рассказал правозащитник Евгений Корчаго.

Жителям России разъяснили, что подразумевает под собой запрет на петрушку. Об этом рассказал агентству «Прайм» правозащитник Евгений Корчаго.

По его словам, сама петрушка не запрещена, выращивать и употреблять ее в пищу абсолютно законно. Однако семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», потому что из них можно приготовить масло, опасное для здоровья.

По словам Корчаго, за культивацию семян для получения наркотического масла наступает уголовная ответственность по ст. 228 УК РФ.

Согласно статье, в этом случае положен штраф до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех месяцев. Также могут назначить обязательные работы сроком до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Возможно и ограничение или лишение свободы, подытожил правозащитник.