Перед Солотчинским постом ДПС произошла серьезная авария

Перед Солотчинским постом ДПС произошла серьезная авария. Фото с места ДТП опубликовали в соцсетях.

Перед Солотчинским постом ДПС произошла серьезная авария. ДТП произошло вечером в пятницу, 21 мая. Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях .

По предварительным данным, одна легковушка врезалась в другую в попутном направлении. На кадрах видно, что задняя часть машины сильно повреждена.

Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД, в аварии никто не пострадал.