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Перед Солотчинским постом ДПС произошла серьезная авария
Перед Солотчинским постом ДПС произошла серьезная авария. Фото с места ДТП опубликовали в соцсетях.

Перед Солотчинским постом ДПС произошла серьезная авария. ДТП произошло вечером в пятницу, 21 мая. Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях.

По предварительным данным, одна легковушка врезалась в другую в попутном направлении. На кадрах видно, что задняя часть машины сильно повреждена.

Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД, в аварии никто не пострадал.