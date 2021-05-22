МВД введет особый режим пребывания для ряда мигрантов

МВД России собирается ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов, которые не имеют права находиться в стране, но вынуждены оставаться из-за определенных обстоятельств.

МВД России собирается ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов, которые не имеют права находиться в стране, но вынуждены оставаться из-за определенных обстоятельств. Об этом сообщает ТАСС. Для этих мигрантов могут ввести ограничения и административную ответственность в случае нарушения режима.

Как сообщили в МВД, в случае введения режим контролируемого пребывания будет устанавливаться для иностранцеы, в отношении которых приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из России, например, из-за необходимости исполнения назначенных наказаний или участия в судебных разбирательствах.

Также подобные правила могут коснуться иностранцев с социально-опасными инфекционными заболеваниями. В этом случае по предписанию Роспотребназора надо соблюдать определенные санитарные правила.