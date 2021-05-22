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Две жительницы Рязанской области незаконно получали чернобыльские выплаты
Полицейские Рязанской области раскрыли два факта мошенничества при получении пособий, выплачиваемых после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские Рязанской области раскрыли два факта мошенничества при получении пособий, выплачиваемых после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что 36-летняя жительница Спасского района в 2015 году зарегистрировала своего ребенка в одном из сел из списка зоны радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ей была назначена периодичная соцвыплата. Полицейские установили, что фактически семья проживала в другом населенном пункте района. Незаконно ими было получено 55 178 рублей.

Аналогичную схему использовала 48-летняя жительница Михайлова. Ранее женщина работала на территории, расположенной в Чернобыльской зоне. Уволившись, она переехала в Михайлов и не сообщила в Пенсионный фонд. Продолжив получать пособие, она незаконно присвоила 12 934 рубля.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении выплат. Фигурантам грозит штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.