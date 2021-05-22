Автобус с туристами из Москвы опрокинулся на трассе М10
Автобус, в котором находились более 30 человек, съехал в кювет в Новгородской области в субботу, 22 мая. Три человека пострадали.
Автобус, в котором находились более 30 человек, съехал в кювет в Новгородской области в субботу, 22 мая. Три человека пострадали, сообщает
Авария произошла на федеральной трассе М10. Автобус вез туристов из столицы на экскурсию в Великий Новгород.
По данным пресс-службы регионального УГИБДД, в 02:00 на 431-м километре автодороги «Россия» водитель автобуса 1973 года рождения съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали три человека.
По предварительной информации, водитель заснул за рулем. В Новгородскую ОКБ с различными травмами госпитализировали трех женщин. Остальных туристов доставили в Великий Новгород.
Проводится проверка.