Автобус с туристами из Москвы опрокинулся на трассе М10

Автобус, в котором находились более 30 человек, съехал в кювет в Новгородской области в субботу, 22 мая. Три человека пострадали.

Автобус, в котором находились более 30 человек, съехал в кювет в Новгородской области в субботу, 22 мая. Три человека пострадали, сообщает ТАСС .

Авария произошла на федеральной трассе М10. Автобус вез туристов из столицы на экскурсию в Великий Новгород.

По данным пресс-службы регионального УГИБДД, в 02:00 на 431-м километре автодороги «Россия» водитель автобуса 1973 года рождения съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали три человека.

По предварительной информации, водитель заснул за рулем. В Новгородскую ОКБ с различными травмами госпитализировали трех женщин. Остальных туристов доставили в Великий Новгород.

Проводится проверка.