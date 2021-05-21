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WhatsApp введет функцию для управления чатами
Сейчас для экспорта чатов нужно иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы (iOS или Android). Из-за этого многие теряют переписку при смене устройства.

WhatsApp введет новую опцию для сохранения и переноски перепски пользователя. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Сейчас для экспорта чатов нужно иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы (iOS или Android). Из-за этого многие теряют переписку при смене устройства.

Новая функция позволит перенести чаты WhatsApp не только на другую операционную систему, но даже и на другой номер телефона.

Для защиты персональных данных опция будет работать с привязкой нового телефона к аккаунту владельца.

Функция появится в одном из будущих обновлений WhatsApp для iOS или Android.