WhatsApp введет функцию для управления чатами

Сейчас для экспорта чатов нужно иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы (iOS или Android). Из-за этого многие теряют переписку при смене устройства.

WhatsApp введет новую опцию для сохранения и переноски перепски пользователя. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Сейчас для экспорта чатов нужно иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы (iOS или Android). Из-за этого многие теряют переписку при смене устройства.

Новая функция позволит перенести чаты WhatsApp не только на другую операционную систему, но даже и на другой номер телефона.

Для защиты персональных данных опция будет работать с привязкой нового телефона к аккаунту владельца.

Функция появится в одном из будущих обновлений WhatsApp для iOS или Android.