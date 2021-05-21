WhatsApp введет функцию для управления чатами
Сейчас для экспорта чатов нужно иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы (iOS или Android). Из-за этого многие теряют переписку при смене устройства.
WhatsApp введет новую опцию для сохранения и переноски перепски пользователя. Об этом
Сейчас для экспорта чатов нужно иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы (iOS или Android). Из-за этого многие теряют переписку при смене устройства.
Новая функция позволит перенести чаты WhatsApp не только на другую операционную систему, но даже и на другой номер телефона.
Для защиты персональных данных опция будет работать с привязкой нового телефона к аккаунту владельца.
Функция появится в одном из будущих обновлений WhatsApp для iOS или Android.