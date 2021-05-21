В «Водоканале» прокомментировали информацию о превышении загрязняющих веществ в стоках

Организация отмечает, что гигиенические нормативы для определения качества атмосферного воздуха и предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в выбросах, были утверждены в 2016 году.

В «Водоканале» прокомментировали информацию о превышении загрязняющих веществ в стоках. Информацию разместили на сайте предприятия.

Организация отмечает, что гигиенические нормативы для определения качества атмосферного воздуха и предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в выбросах, были утверждены в 2016 году.

Нормативы утвердили по существующим методикам без фактических замеров, что привело к появлению заниженных показателей.

Замеры, произведенные в 2020 и 2021 году, показали превышение допустимых нормативов в 188 раз в сравнении с утвержденными в 2016 году нормативами. Но они оказались в 40 меньше предельно-допустимых концентраций.

В «Водоканале» отметили, что это свидетельствует об отсутствии угрозы здоровью населения города и окружающей среде.

Также в организации отметили, что в связи с изменением природоохранного законодательства предприятие проводит работу по изменению и утверждению новых показателей предельно-допустимых нормативов.

Напомним, ранее появилась информация о превышении содержания в стоках «Водоканала» аммиака, фенола и сероводорода.

Фото МП «Водоканал».