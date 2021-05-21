В субботу в Рязанской области ожидается + 22 градуса

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 22 мая, в Рязанской области ожидается + 22 градуса. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +5…+10 градусов, днем +17…+22 градусов.

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