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В Спасском районе сгорел дом 89-летней москвички
На тушение выезжали три пожарных расчета. Дом мансардного типа с деревянной пристройкой сгорел полностью, соседние дома не пострадали.

В Спасском районе сгорел дом 89-летней москвички. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Пожар произошел в четверг, 20 мая, в селе Дегтярное Спасского района. Хозяйка дома, 89-летняя труженица тыла, живет в Москве, но каждое лето приезжает в Дегтярное.

Утром пенсионерка услышала треск и подумала, что это град. Увидев в комнате огонь, женщина взяла одежду и документы и пошла к соседям. Те вызвали пожарных.

На тушение выезжали три пожарных расчета. Дом мансардного типа с деревянной пристройкой сгорел полностью, соседние дома не пострадали.

По предварительным данным пожар произошел из-за неисправной проводки.