В Спасском районе сгорел дом 89-летней москвички
На тушение выезжали три пожарных расчета. Дом мансардного типа с деревянной пристройкой сгорел полностью, соседние дома не пострадали.
В Спасском районе сгорел дом 89-летней москвички. Об этом
Пожар произошел в четверг, 20 мая, в селе Дегтярное Спасского района. Хозяйка дома, 89-летняя труженица тыла, живет в Москве, но каждое лето приезжает в Дегтярное.
Утром пенсионерка услышала треск и подумала, что это град. Увидев в комнате огонь, женщина взяла одежду и документы и пошла к соседям. Те вызвали пожарных.
На тушение выезжали три пожарных расчета. Дом мансардного типа с деревянной пристройкой сгорел полностью, соседние дома не пострадали.
По предварительным данным пожар произошел из-за неисправной проводки.