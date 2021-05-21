В Спасском районе сгорел дом 89-летней москвички

На тушение выезжали три пожарных расчета. Дом мансардного типа с деревянной пристройкой сгорел полностью, соседние дома не пострадали.

В Спасском районе сгорел дом 89-летней москвички. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Пожар произошел в четверг, 20 мая, в селе Дегтярное Спасского района. Хозяйка дома, 89-летняя труженица тыла, живет в Москве, но каждое лето приезжает в Дегтярное.

Утром пенсионерка услышала треск и подумала, что это град. Увидев в комнате огонь, женщина взяла одежду и документы и пошла к соседям. Те вызвали пожарных.

На тушение выезжали три пожарных расчета. Дом мансардного типа с деревянной пристройкой сгорел полностью, соседние дома не пострадали.

По предварительным данным пожар произошел из-за неисправной проводки.