В Рязанской области прошел фестиваль среди инвалидов «Спорт равных возможностей»

В соревновании приняли участие более 120 человек с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха. Рязанскую область представляли команды ГАУ РО «СШОР «Метеор» (Михайлов), ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат» (Михайлов).

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области на 2021 год, 21 мая 2021 года на базе Михайловского экономического колледжа-интерната Михайлова Рязанской области, в рамках выполнения государственного задания ГАУ РО «СШОР «Метеор», состоялся областной физкультурно-спортивный Фестиваль среди инвалидов «Спорт равных возможностей».

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляло министерство физической культуры и спорта Рязанской области, непосредственное проведение соревнования возлагалось на Государственное автономное учреждение Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор».

Главный судья — Антонова Ирина Викторовна (судья II категории).

В соревновании приняли участие более 120 человек с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха. Рязанскую область представляли команды ГАУ РО «СШОР «Метеор» (Михайлов), ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат» (Михайлов). В фестивале поучаствовали команды из других субъектов России: ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат» (Ростовская область, Новочеркасск), ФКПОУ «Кинешемский технологический техникум-интернат» (Ивановская область, Кинешма), ФКПОУ «Ивановский радиотехнический техникум-интернат» (Иваново), ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» (г.Курск), ФКПОУ «Сиверский техникум-интернат бухгалтеров» (Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский), ФКПОУ «Оренбургский государственный экономический колледж-интернат» (Оренбург), ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» (Волгоградская область, г. Калач-на-Дону), ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» (Санкт-Петербург), ФКПОУ «Кунгурский техникум-интернат» (Пермский край, Кунгурский район, поселок Садоягодное).

Участники фестиваля соревновались в спортивных дисциплинах: легкая атлетика (толкание ядра, метание набивного мяча, гонки на колясках 100 метров), настольный теннис, армрестлинг, пауэрлифтинг (жим лежа), бочча, дартс, броски по кольцу, шашки.

Музыкальные номера представил Михайловский экономический колледж-интернат.

Победители и призеры фестиваля нполучили почетные грамоты, медали и кубки.