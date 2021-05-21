В Рязани водитель сбил пешехода и напал на него

Мужчина получил серьезные травмы. Он провел в больнице два месяца.

В Рязани водитель сбил пешехода и напал на него. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказал пострадавший.

Инцидент произошел возле ТЦ «Леруа Мерлен» 18 марта этого года.

«В 19:45 на пешеходном переходе меня сбил водитель на „Тойота Камри“. И после словесной перепалки напал на меня. В итоге у меня перелом надколенника, два месяца на больничной койке», — рассказал мужчина.

По словам рязанца, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и сбил его из-за «неславянской внешности».

«В тот же день я написал заявление в полицию, судмедэкспериза будет на следующей неделе. За делом следит начальник по правам человека России… Буду благодарен всем, кто видел данное происшествие и отзовется», — добавил пострадавший.