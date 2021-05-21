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В Рязани приговор кураторам «групп смерти» вступил в силу
Молодой человек с напарницей создали в социальной сети «ВКонтакте» так называемую «группу смерти», общались с несовершеннолетней рязанкой, оказывали на нее психологическое давление и пытались довести до самоубийства. Их замысел не был доведен до конца, так как девочке своевременно была оказана психологическая помощь.

В Рязани приговор кураторам «группы смерти» вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Рязани.

Рязанский областной суд оставил без изменения приговор Октябрьского районного суда Рязани в отношении 22-летнего жителя города Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа и 24-летней жительницы Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, которых признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктов «в», «ж» и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Молодой человек с напарницей создали в социальной сети «ВКонтакте» так называемую «группу смерти», общались с несовершеннолетней рязанкой, оказывали на нее психологическое давление и пытались довести до самоубийства. Их замысел не был доведен до конца, так как девочке своевременно была оказана психологическая помощь.

Молодых людей признали виновными и назначили наказание — молодому человеку — восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы после освобождения сроком на 1 год; девушке — шесть лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет и ограничением свободы сроком на 1 год.

Напомним, куратор «группы смерти», осужденный за покушение на убийство рязанской школьницы, пытался обжаловать приговор, но суд оставил решение без изменений.